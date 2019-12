Lauterbach für schärferes Gesetz gegen Arzneimittel-Lieferengpässe

dts

Berlin - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat rasche Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln gefordert. "Dazu brauchen wir ein neues Gesetz, das über die bisherigen Beschlüsse der Großen Koalition hinausgeht. Und wir sollten dafür keine Zeit mehr verlieren", sagte Lauterbach der "Saarbrücker Zeitung".



In dem Gesetz müsse zum Beispiel geregelt sein, dass es im Rahmen der Rabattverträge zwischen Krankenkassen und Herstellern auch zu Sanktionen kommen könne, falls die Hersteller ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkämen, so der SPD-Politiker weiter. Nach einem kürzlich in Kraft getretenen Gesetz sind Hersteller verpflichtet, Engpässe zu melden. Damit werde das Problem aber in keiner Weise behoben, kritisierte Lauterbach.