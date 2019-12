Amazon veröffentlicht erstmals Steuern in Frankreich

Amazon zahlte 250 Millionen Euro Steuern in Frankreich

Der US-Versandhändler Amazon hat erstmals die Höhe seiner Steuerzahlung in Frankreich veröffentlicht: Im vergangenen Jahr zahlte er nach eigenen Angaben rund 250 Millionen Euro an den Fiskus. Damit trage Amazon 'zum französischen Sozialmodell bei', betonte der Konzern am Dienstagabend.

Wie viel Gewinn der Versandhändler in Frankreich erzielte, teilte er nicht mit. "Amazon wächst auf französischem Boden", hieß es ganz allgemein. Seinen Umsatz gab der Konzern mit 4,5 Milliarden Euro an. Weltweit hatte er im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden US-Dollar (fast neun Milliarden Euro) Gewinn gemacht; der Umsatz lag bei 233 Milliarden Dollar.



Amazon und anderen US-Konzernen wie Google, Facebook und Apple wird in Europa immer wieder vorgeworfen, Steuerschlupflöcher zu nutzen und deshalb kaum Abgaben zu zahlen. Als erstes EU-Land hat Frankreich in diesem Jahr eine Digitalsteuer für solche Konzerne eingeführt.



Die USA drohen der Regierung in Paris deshalb mit Strafzöllen auf französische Luxusgüter im Wert von 2,2 Milliarden Euro. Sie könnten möglicherweise bereits ab Mitte Januar verhängt werden.