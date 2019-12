Diese Apps liegen ganz vorne

cid Groß-Gerau - Dating-Apps sind nicht nur in Deutschland ein gewaltiger Erfolg. Pexels / Pixabay.com

Das Smartphone hat in den letzten zehn Jahren unser Leben so ziemlich umgekrempelt. Es ermöglicht fast grenzenlose Aktivitäten in den Bereichen Reise, Freizeit, Unterhaltung - und Kontaktpflege. Welche Apps spielen dabei die Hauptrolle? Dieser Frage sind die Daten-Experten von App Annie nachgegangen.



Dominiert wird der Milliardenmarkt erwartungsgemäß vom Unternehmen Facebook mit seinen Anwendungen Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram. Diese Apps belegen die ersten vier Plätze im weltweiten Ranking der meist heruntergeladenen Apps des Jahrzehnts. Generell sind Kommunikations- und Social-Media-Programme besonders beliebt, sie besetzen sieben Plätze des Top 10-Rankings.



"Auch den deutschen Markt hat Facebook mit seinen Apps im Sturm erobert und liegt eindeutig in Führung", so die Analyse. Außerdem ist in Deutschland mit Ebay einer der größten Online-Marktplätze vertreten. So belegt Ebay Kleinanzeigen nach Amazon den siebten Platz, die Ebay-App liegt auf Platz neun. Das Schlusslicht des Rankings bildet der DB Navigator auf Platz zehn.



Unter den Top 10 der umsatzstärksten Apps weltweit sind Video-Streaming- und Musik-Anwendungen am häufigsten anzutreffen. Streamingdienste wie Netflix, Pandora Music und Tencent Video rangieren unter den Top 5. Tinder ist die erfolgreichste Dating-App des Jahrzehnts und belegt den zweiten Platz hinter Netflix. Im deutschen Ranking liegen gleich zwei Dating-Apps ganz vorne. So belegt Lovoo den ersten Platz, dicht gefolgt von Tinder. Netflix befindet sich auf Platz drei.



Weltweit steuern die Verbraucher im Jahr 2019 die Rekordzahl von 120 Milliarden Downloads von Apps über iOS und Google Play an, das entspricht einer Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die Konsumausgaben dürften mit 15 Prozent von Jahr zu Jahr noch schneller wachsen und werden sich bis Ende des Jahres weltweit den 90 Milliarden Dollar annähern", so die Marktbeobachter.