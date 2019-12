Sechs Tote und dutzende Verletzte bei Busunfall in Hongkong

Bild: AFP

The bus crashed into a tree in a district near the border with China, killing six people and injuring dozens

Bei einem Busunfall in Hongkong sind am Mittwoch sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Der Doppeldeckerbus fuhr gegen einen Baum und wurde dabei schwer beschädigt, wie Live-Fernsehbilder vom Unfallort zeigten.