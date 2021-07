EU verhängt 875-Millionen-Euro-Geldbuße gegen VW und BMW

Bild: AFP

Abgase aus einem Auspuff

Die EU-Kommission in Brüssel hat im Kartellverfahren gegen fünf deutsche Autohersteller Geldbußen in Millionenhöhe verhängt. Volkswagen zahlt rund 502 Millionen Euro, BMW rund 373 Millionen Euro, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.