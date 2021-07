Tencent schickt minderjährige Gamer nachts per Gesichtserkennung ins Bett

Bild: AFP

Minderjährige sollen nachts schlafen statt Computer zu spielen

Der chinesische Tech-Gigant Tencent will Kinder, die heimlich nach Mitternacht noch Computer spielen wollen, nun per Gesichtserkennung entlarven und ins Bett schicken. Alle Spieler, die nachts eingeloggt sind, werden seit dieser Woche einer Gesichtskontrolle unterzogen, wie Tencent mitteilte. 'Kinder, legt Eure Handys weg und geht schlafen', schrieb das Unternehmen in Online-Netzwerken.