Macron und von der Leyen starten EU-Zukunftskonferenz

Auf Frankreichs Präsident Macron geht die Zukunftskonferenz zurück

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geben am Sonntag in Straßburg den offiziellen Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas (14.00 Uhr). In einer Rede zum Europatag will Macron seine Vorstellungen für die Reformdebatte umreißen, an der sich Bürger aus allen Mitgliedstaaten beteiligen können.



Die Konferenz soll nach Angaben aus Macrons Umfeld in konkrete Vorschläge münden, wie sich die EU nach dem Brexit und der Corona-Pandemie besser aufstellen kann. Im Frühjahr 2022 sollen unter französischem EU-Ratsvorsitz demnach Ergebnisse der Beratungen vorgelegt werden. In einer ersten Phase können sich und Themenvorschläge einreichen.