EU setzt Sozialtreffen in Porto fort und hält Gipfel mit Indien ab

Sozial-Gipfel in Porto

Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen am Samstag ihr Treffen im portugiesischen Porto fort (10.30 Uhr MESZ). Sie wollen dabei eine Erklärung zur Stärkung der sozialen Dimension der EU verabschieden. Betont wird darin die Unterstützung junger Menschen, deren Berufs- und Ausbildungspläne durch die Corona-Krise stark beeinträchtigt wurden. Darüber hinaus wollen sich die EU-Regierungen zu mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung angesichts der Herausforderungen durch Klimawandel und Digitalisierung verpflichten.



Am Nachmittag folgt ein Gipfel mit Indiens Premierminister Narendra Modi, der per Video-Übertragung zugeschaltet wird (14.00 Uhr MESZ). Neben weiterer Unterstützung angesichts der schwierigen Lage des Landes in der Corona-Pandemie geht es um einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. EU-Vertretern zufolge wollen beide Seiten ihre seit acht Jahren ausgesetzten Gespräche über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen.