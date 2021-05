Somalische pro-oppositionelle Kämpfer verlassen Mogadischu nach tödlichen Gefechten

Pro-oppositionelle Kämpfer in Somalias Hauptstadt Mogadischu

Hunderte pro-oppositionelle Kämpfer in Somalia sind am Freitag aus der Hauptstadt Mogadischu abgezogen. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Regierung und Opposition räumten sie wichtige Straßen und Stadtteile, die sie seit zwei Wochen kontrollierten.

Hunderte bewaffnete Anhänger der Opposition sind am Freitag nach zweiwöchigen Gefechten aus der Hauptstadt Mogadischu abgezogen. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Regierung und Opposition räumten sie wichtige Straßen und Stadtteile, die sie seit Ende April kontrollierten. Die gewaltsamen Proteste richteten sich gegen die Verlängerung der Amtszeit von Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed um zwei Jahre.



Unter den oppositionellen Kräften befinden sich Soldaten, die einflussreiche Gegner Mohameds unterstützen sowie Mitglieder politischer Milizen. Bei den Kämpfen mit Regierungstruppen wurden drei Menschen getötet. Um die Lage zu beruhigen, hatte Präsident Mohamed seinen Regierungschef Mohamed Hussein Roble angewiesen, so schnell wie möglich Wahlen zu organisieren.



Am Mittwochabend hatte sich die Opposition im Rahmen einer Vereinbarung des von Regierungschef Roble eingesetzten Vermittlungsausschusses bereit erklärt, ihre Kämpfer abzuziehen - sofern dies keine Konsequenzen für sie habe.